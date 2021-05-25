Чоловік Седокової вподобав її вже в 13 років: доказ знайшовся в його дитячій кімнаті
Співачка Ганна Седокова старша за свого чоловіка Яніса Тімму на дев'ять років, але цей факт, схоже, непокоїть лише "доброзичливців", саму ж пару - анітрішечки.
I виявляється, Аню - або, принаймні, її спів часів "ВІАГри" - Яніс уподобав ще у ніжні 13 років.
Цією містичною та зворушливою історією голуб'ята поділилися в Instagram.
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"Схоже, я уже тоді закохався в її голос. Бо я і гадки не мав, яка вона", - зізнався Тімма.
"Я просто маю на увазі, що ти ніколи не можеш знати, що принесе тобі життя. І чого очікувати. Я кохаю тебе, моя дружинонько, до Місяця і назад. Ніщо не є неможливим", - резюмував чоловік.
Нагадаємо, Яніс раніше вже казав, що вірить, що Бог створив Ганну саме для нього. А діточок, яких у пари на двох поки що четверо, спортсмен не ділить на своїх і чужих.
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