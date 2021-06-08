Екс-"ВІА Гра" Романова в яскравому бікіні пожалілася, що її нема кому фотографувати

8 червня 2021, 12:15

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова під час відпочинку в Бодрумі наробила фото себе в яскравих бікіні.

При цьому співачка пожалілася, що її нема кому фотографувати.

"Проблемка. Нема кому мене фоткати. Дівчата, відкриємо курси по фотках для хлопців?", - пожартувала Міша.

 
Здається, Міша і сама чудово впоралася з фотографуванням себе в бікіні

 
Романова полюбляє позувати у відвертих купальниках
 
Ну, за любов!

Нагадаємо, не всі частини тіла в Міші натуральні. Співачка не приховує, що збільшила груди, причому операцію робив Едгар Камінський.

Фото з Instagram


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