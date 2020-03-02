Екс-"ВІА Гра" Романова розказала, чому не судитиметься з "сумнівним лікарем" Камінським

Співачка Міша Романова, яка не так давно зізналася, що перенесла операцію зі збільшення грудей, не знаючи, що вагітна, підтвердила, що оперував її відомий пластичний хірург Едгар Камінський.

Але до суду на "сумнівного лікаря та людину", котра наразила на небезпеку її малюка, колишня "віагрянка" не подаватиме.

Про це 29-річна Міша розказала "Світському життю".

Романова підтвердила, "автор" її грудей - ексчоловік "НеАнгела" Слави Едгар Камінський

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"Це обурення у мене було тоді, коли я дізналася, що я вагітна і що мені зробили операцію на 16-му тижні вагітності. Але зараз я не хочу тримати жодного зла ні на кого. Всі ми люди, всі робимо помилки. Тільки Бог може все це судити", - поділилася співачка.

"Я навмисно не казала його ім'я, тому що у мене не було жодного наміру йому якось зашкодити. Буквально нещодавно мені надіслали його пост про операції під час вагітності. Скажу чесно, коли я це побачила, я зрозуміла, що він дуже сумнівна людина та лікар", - зауважила вона.

Нагадаємо, причиною того, що з нею сталося, Романова вважає лікарську халатність. А ще припускає, що клініка могла умисно "не помітити" вагітності пацієнтки, щоби не втрачати гроші.

Як відомо, на щастя, в Міші народився здоровий хлопчик, якого вона назвала Мартін. І хоча з його батьком артистка розійшлася не по-доброму, зате в її житті вже з'явився новий чоловік.

Я можу сказати про нього те, що цей хлопець старший за мене на два роки і з ним я почуваюся маленькою дівчинкою", - зізналася вона.

У самотньої мами Міші з'явився новий бойфренд

Нагадаємо, батько первістка Романової фактично виставив її з сином на вулицю.

Фото з Instagram Романової

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