Камінська в Бодрумі попозувала на балконі топлес, а Гвоздьова зробила шпагат у бікіні

Співачки Слава Камінська і Даша Астаф’єва полетіли до турецького курортного міста Бодрум. Компанію їм склало ще кілька відомих дівчат, зокрема танцівниця Ілона Гвоздьова.

Під час морської прогулянки на яхті подружки наробили веселих відео і фото, які виклала в сторі.

Зокрема, Слава помацала Дашу за груди, а Ілона влаштувала гарячі танці в купальнику та всілася на шпагат на носу катера.

Слава ніби натякає, що буде гаряче

Даша чогось не в купальнику, на відміну від Ілони Гвоздьової

Танцівниця вже привела тіло у форму після пологів і тепер охоче крутить ним перед камерою

Високі стосунки Слави і Даші

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Камінська посвітила грудьми у зухвалому купальнику. ФОТО

Астаф’єва у червоному купальнику ефектно випірнула з басейну. ВІДЕО

Гвоздьова в Туреччині посвітила мокрим тілом у купальнику. Спекотні ФОТО