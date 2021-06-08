Камінська в Бодрумі попозувала на балконі топлес, а Гвоздьова зробила шпагат у бікіні
Вівторок, 8 червня 2021, 15:18
Співачки Слава Камінська і Даша Астаф’єва полетіли до турецького курортного міста Бодрум. Компанію їм склало ще кілька відомих дівчат, зокрема танцівниця Ілона Гвоздьова.
Під час морської прогулянки на яхті подружки наробили веселих відео і фото, які виклала в сторі.
Зокрема, Слава помацала Дашу за груди, а Ілона влаштувала гарячі танці в купальнику та всілася на шпагат на носу катера.
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