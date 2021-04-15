Камінська посвітила грудьми у зухвалому купальнику. ФОТО

Співачка Слава Камінська розбурхала уяву своїх фанів, показавшись у дуже сміливому купальнику. (І голод теж розбурхала, враховуючи, що в зірки в руках.)

Таким яскравим кадром артистка вирішила привернути увагу підписників у Instagram, адже їй конче потрібна їхня порада: який серіал подивитися.

Слава каже, що ніколи не дивилася серіалів, але хоче спробувати фото з instagram камінської

Нагадаємо, коли Слава на відпочинку, вона не відмовляє собі в гастрономічних радощах та не вдає з себе фітоняшу. Адже це її повне право - "нажирати собі дупу", а потім її "здувати".

Якщо ви думаєте, що в арсеналі Камінської один сексі-купальник, то ніт

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