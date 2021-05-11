Гвоздьова в Туреччині посвітила мокрим тілом у купальнику. Спекотні ФОТО
Вівторок, 11 травня 2021, 13:45
Хореографка Ілона Гвоздьова відпочиває в Туреччині й дражниться звідти своїми пляжними фото.
Мама двох діток, яка народила сина сім місяців тому, із гордістю позує в купальнику, адже вже повернула своє тіло в бажану форму.
Як відомо, під час вагітності Ілона фактично не прощалася з обожнюваними танцями й малюка Домініка заколисувала під запальні ритми Monatik.
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