Гвоздьова в Туреччині посвітила мокрим тілом у купальнику. Спекотні ФОТО

Вівторок, 11 травня 2021, 13:45

Хореографка Ілона Гвоздьова відпочиває в Туреччині й дражниться звідти своїми пляжними фото.

Мама двох діток, яка народила сина сім місяців тому, із гордістю позує в купальнику, адже вже повернула своє тіло в бажану форму.

 
Ілона в Туреччині влаштовує пляжні фотосесії
фото з instagram гвоздьової 
 
 
32-річна хореографка - мама двох дітей
 
 
 
Гвоздьова народила другу дитину 7 місяців тому
 
 
 
 
 

Як відомо, під час вагітності Ілона фактично не прощалася з обожнюваними танцями й малюка Домініка заколисувала під запальні ритми Monatik.

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