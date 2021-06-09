"Відкриваю сезон": Брежнєва обтягла апетитне тіло білим купальником

Співачка Віра Брежнєва покрасувалася у білому купальнику, нафарбувавши губи помадою власного косметичного бренду.

"Червона помада + білий купальник = ідеальне комбо! Відкриваю сезон", - написала 39-річна артистка в Instagram.

Брежнєва відкрила сезон купальників фото з instagram брежнєвої

На коментар однієї з підписниць про те, що на цьому фото вона схожа на ту юну Віру, якою була на початку кар'єри, Брежнєва скромно відповіла, мовляв, "кілограми роблять свою справу".

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Нагадаємо, в свої 19 Віра вже народила старшу доньку.

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