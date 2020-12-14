Брежнєва посвітила струнким тілом у домашньому вбранні й розсекретила свою вагу та зріст

Співачка Віра Брежнєва, котра нещодавно демонструвала еротичний танець на стільці, похвалилася стрункою фігуркою в обтислому топі та легінсах.

"На домашньому" 38-річна білявка показалася в Instagram.

Ось так Віра вдягається удома і милує око Костянтинові Меладзе фото з instagram брежнєвої

Відповідаючи на питання підписників, Віра назвала свою вагу та зріст - 55 кілограмів та 170 сантиметрів.

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Нагадаємо, раніше співачка розказувала, що сумлінно дотримується режиму харчування та займається спортом. Іще один секрет її хорошої фізичної форми - це лімфодренажні стрибки.

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