Брежнєва посвітила струнким тілом у домашньому вбранні й розсекретила свою вагу та зріст
14 грудня 2020, 10:20
Співачка Віра Брежнєва, котра нещодавно демонструвала еротичний танець на стільці, похвалилася стрункою фігуркою в обтислому топі та легінсах.
"На домашньому" 38-річна білявка показалася в Instagram.
Відповідаючи на питання підписників, Віра назвала свою вагу та зріст - 55 кілограмів та 170 сантиметрів.
Нагадаємо, раніше співачка розказувала, що сумлінно дотримується режиму харчування та займається спортом. Іще один секрет її хорошої фізичної форми - це лімфодренажні стрибки.
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