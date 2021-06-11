Світла Дорофєєва в новому кліпі сумувала в чуттєвому танці, а темна - шкрябала скло авта. ВІДЕО

Співачка Надя Дорофєєва представила кліп на сольну пісню "Почему".

У ньому вона з'являється в двох образах: світла героїня вихлюпує свій біль від розставання у танці, а темна - зривається на безневинній автівці.

"Почему", - у Дорофєєвої вийшов меланхолічний поп-денс сингл кадри з кліпу з instagram

"Коли стосунки закінчуються, здається, що всі пісні про кохання, які грають по радіо, про тебе. Всередині борються кохаю/ненавиджу, а в голові одне і те саме питання: "ну чому так?". Ти потрапляєш у пастку почуттів... Кінець стосунків відчувається як катастрофа, що ми і показали в цьому кліпі", - поділилася Надя.

У кліпі Наді дві: світла і темна

Режисером відео став Леонід Колосовський.

"Футуристична героїня, яка вихлюпує свій біль та образу в чуттєвій хореографії - і це не просто танці, це втілення її страждань. І та, хто зриває свою злість на авті, кричучи на нього як на живу істоту. Її світ змінюється після того, як Він його покинув", - додала співачка.

Трохи хоррору

Втрату коханої людини Дорофєєва порівнює з автокатастрофою - "миттєво, травмонебезпечно, прикро та боляче". Водночас, коли щось закінчується, то починається щось краще.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Як відомо, в самої Наді кохання щасливе: у липні вони з Володимиром Дантесом святкуватимуть 6-ту річницю свого лавандового весілля.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Іменинниця Дорофєєва розказала, чому досі не стала мамою