"Тут мені пощастило": Дорофєєва назвала частину тіла, якою пишається

Співачка Надя Дорофєєва вважає, що має класну попу.

Саме з цією частиною, на думку зірки, їй пощастило, і саме нею вона пишається.

Про це Надя розказала у програмі "Зірковий шлях", де обирали найкращі попи шоубізнесу.

"Попа у мене класна. Ось тут мені дуже пощастило. Причому навіть, коли була худою, попа у мене була, і я цьому дуже рада", - зізналася Дорофєєва.

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Навіть коли Дорофєєва худне, попа залишається на місці

"Я і качаю її, різні вправи роблю, і нею пишаюся", - додала співачка, яка тричі на тиждень займається спортом онлайн з тренеркою.

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