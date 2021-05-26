"Тут мені пощастило": Дорофєєва назвала частину тіла, якою пишається
26 травня 2021, 12:35
Співачка Надя Дорофєєва вважає, що має класну попу.
Саме з цією частиною, на думку зірки, їй пощастило, і саме нею вона пишається.
Про це Надя розказала у програмі "Зірковий шлях", де обирали найкращі попи шоубізнесу.
"Попа у мене класна. Ось тут мені дуже пощастило. Причому навіть, коли була худою, попа у мене була, і я цьому дуже рада", - зізналася Дорофєєва.
"Я і качаю її, різні вправи роблю, і нею пишаюся", - додала співачка, яка тричі на тиждень займається спортом онлайн з тренеркою.
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