48-річна Клум підбадьорила збірну Німеччини голими цицями (не спрацювало)

Середа, 16 червня 2021, 13:00

Німецька супермодель Гайді Клум вирішила вирішила збільшити шанси збірної своєї країни на перемогу в першому турі групового етапу Євро-2020, запостивши в Instagram пікантне фото.

На жаль, це не спрацювало - Німеччина програла Франції з рахунком 1:0. Але голими грудьми 48-річної красуні все одно не гріх помилуватися.

 
"Удачі сьогодні, Німеччино", - написала Гайді
фото з instagram клум 

Нагадаємо, в 2019-му Гайді вийшла заміж за музиканта Тома Кауліца, молодшого за неї на 17 років.

 
Клум із коханим спостерігали за програшем збірної
 
Може, якби супермодель лишилася без ліфчика, німці б не програли?
 
Хороший ракурс

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