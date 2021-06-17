Костромічова в обтислому спортлуці показала розтяжку в повітрі. ВІДЕО
17 червня 2021, 11:45
Модель Алла Костромічова зізналася, що гнучність тіла далася їй ціною кропіткої праці, адже ще в 6-річному віці на ній поставила хрест "стерво", викладачка танців. Той випадок дуже вдарив по самооцінці красуні.
Спогадом Алла поділилася в Instagram, запостивши яскраве відео себе на полотнах.
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Нагадаємо, в дитинстві Костромічова стикнулася з булінгом із боку однолітків, і в неї пішли роки, щоби пропрацювати цю травму з психологом.
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