Костромічова в обтислому спортлуці показала розтяжку в повітрі. ВІДЕО

Модель Алла Костромічова зізналася, що гнучність тіла далася їй ціною кропіткої праці, адже ще в 6-річному віці на ній поставила хрест "стерво", викладачка танців. Той випадок дуже вдарив по самооцінці красуні.

Спогадом Алла поділилася в Instagram, запостивши яскраве відео себе на полотнах.

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Нагадаємо, в дитинстві Костромічова стикнулася з булінгом із боку однолітків, і в неї пішли роки, щоби пропрацювати цю травму з психологом.

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