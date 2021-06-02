Instagram vs реальність: Костромічова в спідньому показала справжню себе

Модель і телеведуча Алла Костромічова вирішила вкотре розвінчати міф про те, що красива картинка в Instagram реальна.

На власному прикладі Алла показала, як по-різному можна виглядати залежно від ракурсу та пози.

"З тобою усе в порядку, повір", - підписала відео модель.

Навіть модельне тіло Алли може виглядати неідеально

Ні, вона не вагітна, просто розслабила м'язи живота

І це теж нормально

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

До речі, Алла не лише вчить сприймати себе справжніх, а й знає, як зберігати гарний настрій завжди.