Instagram vs реальність: Костромічова в спідньому показала справжню себе

Середа, 2 червня 2021, 10:36

Модель і телеведуча Алла Костромічова вирішила вкотре розвінчати міф про те, що красива картинка в Instagram реальна.

На власному прикладі Алла показала, як по-різному можна виглядати залежно від ракурсу та пози.

"З тобою усе в порядку, повір", - підписала відео модель.

 
Навіть модельне тіло Алли може виглядати неідеально 
 
Ні, вона не вагітна, просто розслабила м'язи живота 
 
І це теж нормально 
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Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

До речі, Алла не лише вчить сприймати себе справжніх, а й знає, як зберігати гарний настрій завжди. 


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