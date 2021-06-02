Instagram vs реальність: Костромічова в спідньому показала справжню себе
Середа, 2 червня 2021, 10:36
Модель і телеведуча Алла Костромічова вирішила вкотре розвінчати міф про те, що красива картинка в Instagram реальна.
На власному прикладі Алла показала, як по-різному можна виглядати залежно від ракурсу та пози.
"З тобою усе в порядку, повір", - підписала відео модель.
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До речі, Алла не лише вчить сприймати себе справжніх, а й знає, як зберігати гарний настрій завжди.
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