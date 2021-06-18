Без фільтрів: жінка Остапчука показалася в бікіні на тлі гір Чорногорії

Блогерка та нотаріуска Христина Остапчук перебуває в захваті від Чорногорії, де вони з чоловіком Володимиром Остапчуком подорожують уже тиждень.

І хоча повноцінно купатися у достатньо прохолодній воді в Христини не виходить, це не заважає їй постити фото в купальниках.

Заради одного красивого кадру на тлі гір і моря вона зайшла у воду в яскравому бікіні.

"Без фільтрів, без лонгрідів, просто ідеально", - написала Кріс.

Реклама:

Заради такого кадру можна і в холодну воду

А ще Христина з Вовою, як і завжди, "підбухують"

Купальників Кріс набрала багато

До того ж, вигуляла костюмчик з власної колаборації з одним із брендів

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Остапчук у Чорногорії помилувався дружиною в рожевому бікіні

Дружина Остапчука розказала, як ставиться до ботоксу та скільки витрачає на салони

Дружина Остапчука у Єгипті наробила сексі-контенту в купальниках