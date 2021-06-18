Без фільтрів: жінка Остапчука показалася в бікіні на тлі гір Чорногорії
18 червня 2021, 10:59
Блогерка та нотаріуска Христина Остапчук перебуває в захваті від Чорногорії, де вони з чоловіком Володимиром Остапчуком подорожують уже тиждень.
І хоча повноцінно купатися у достатньо прохолодній воді в Христини не виходить, це не заважає їй постити фото в купальниках.
Заради одного красивого кадру на тлі гір і моря вона зайшла у воду в яскравому бікіні.
"Без фільтрів, без лонгрідів, просто ідеально", - написала Кріс.
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