Дружина Остапчука у Єгипті наробила сексі-контенту в купальниках

Четвер, 6 травня 2021, 16:29

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина-нотаріуска Христина вже повернулися з короткого відпочинку в Єгипті, але спектних фото звідти в жіночки вистачить іще на кілька тижнів.

Христина збирається потроху виставляти їх у Instagram.

 
Христина зізналася, що в цій поїздці їй чомусь було дуже важко позувати для фото. Але вона старалася
фото з instagram 
 
Остапчук із дружиною щойно повернулися з Єгипту
 
Голуб'ята 

Нагадаємо, Вовина дружина полетіла на курорт без нього - через роботу телеведучий зміг приєднатися до неї лише через кілька днів. Сумуючи за коханою, Остапчук рятувався гумором як міг.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Вова та Христина восени святкуватимуть першу річницю весілля. Телеведучий, в якого від попереднього шлюбу є донька та син, хоче "маленьких Остапчуків" і від дружини номер два.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Дружина Остапчука любить свій "грузино-єврейський" ніс та не вважає зовнішність головною у стосунках

"Заробляю собі на помади і йому на подаруночки": дружина Остапчука розказала про фінанси в їхній парі


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів