Дружина Остапчука у Єгипті наробила сексі-контенту в купальниках
Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина-нотаріуска Христина вже повернулися з короткого відпочинку в Єгипті, але спектних фото звідти в жіночки вистачить іще на кілька тижнів.
Христина збирається потроху виставляти їх у Instagram.
Нагадаємо, Вовина дружина полетіла на курорт без нього - через роботу телеведучий зміг приєднатися до неї лише через кілька днів. Сумуючи за коханою, Остапчук рятувався гумором як міг.
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Нагадаємо, Вова та Христина восени святкуватимуть першу річницю весілля. Телеведучий, в якого від попереднього шлюбу є донька та син, хоче "маленьких Остапчуків" і від дружини номер два.
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