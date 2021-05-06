Дружина Остапчука у Єгипті наробила сексі-контенту в купальниках

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина-нотаріуска Христина вже повернулися з короткого відпочинку в Єгипті, але спектних фото звідти в жіночки вистачить іще на кілька тижнів.

Христина збирається потроху виставляти їх у Instagram.

Христина зізналася, що в цій поїздці їй чомусь було дуже важко позувати для фото. Але вона старалася фото з instagram

Остапчук із дружиною щойно повернулися з Єгипту

Голуб'ята

Нагадаємо, Вовина дружина полетіла на курорт без нього - через роботу телеведучий зміг приєднатися до неї лише через кілька днів. Сумуючи за коханою, Остапчук рятувався гумором як міг.

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Нагадаємо, Вова та Христина восени святкуватимуть першу річницю весілля. Телеведучий, в якого від попереднього шлюбу є донька та син, хоче "маленьких Остапчуків" і від дружини номер два.

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