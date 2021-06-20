Дімопулос на жіночому ретриті показалася в бікіні коло водоспаду

Санта Дімопулос викроїла час для себе та з’їздила на 5-денний жіночий ретрит на Кіпр.

Там вона гармонізувалася, трансформувалася та фотографувалася. Зокрема і в купальнику.

Але фото в Instagram виклала вже наприкінці поїздки.

"Підійшов до кінця наш 5 денний жіночий ретрит, і я хочу від душі подякувати Всесвіту, нашій чарівниці, Кіпру і всім неймовірним дівчатам, з якими мені пощастило пройти цей красивий шлях", - написала Санта.

Добре, коли можна взяти і поїхати на 5-денний ретрит

"Про що це? Про синхронізацію зі світом, про зв'язок між розумом, душею і тілом, про гармонію, ресурсний стан, наповненіть і, звичайно ж, любов ❤. Весь цей час з кожною з нас відбувалися чудеса і приголомшливі трансформації. І це залишиться з нами назавжди", - зауважила Дімопулос.

Санта попвнила свій ресурс на Кіпрі

А в квітні вона відпочивала в Дубаї

Нагадаємо, нащодавно Дімопулос зізналася, що не може сидіти на дієтах, та розказала, як дивиться на світ очима доньки.