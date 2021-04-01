Дімопулос похвалилася дупцею в купальнику та зізналася, що не може сидіти на дієтах

Санта Дімопулос зізналася, що хоче скинути 6 кілограмів, але не може сидіти на дієтах.

Такого висновку вона дійшла після того, як спробувала кето-дієту, яка вже кілька років популярна серед бажаючих позбутися зайвої ваги.

У своєму Instagram Санта поділилася досвідом та фотографією в купальнику з пікантного ракурсу.

"Я НЕ МОЖУ сидіти на дієті. З минулого тижня в сторіз я проводила невеличкий експеримент: пошук ідеального дієтичного раціону (треба мінус 6 кг) і сервісу доставки такого раціону для себе. Експеримент частково провалився. Дієти та суворі обмеження на мені не працюють… За тиждень -1.5, і в наступні 4 дні (коли ввела вуглеводи) + 2.5кг", - зізналася Дімопулос.⠀

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Ще у вересні минулого року, коли Дімопулос активно тренувалася заради "Танців з зікрами", вона скинула 14 кіло , які набрала під час другої вагітності

"Почала я з кето-дієти - давно хотіла спробувати, і по аналізах лікар дав добро. Це дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. Спочатку кето-дієта була винайдена лікарями для лікування складних захворювань (наприклад, епілепсії), але потім "пішла в світ". Її принцип полягає в тому, що організм позбавляється вуглеводів, мозок перестає використовувати глюкозу як джерело живлення", - поділилася Санта.

"Але жити ж якось треба! Тому на допомогу приходять жири: печінка перетворює жир в так звані "кетонові тіла", і організм використовує їх замість палива/вуглеводів. Таким чином спалюються запаси жиру. Така дієта показана тільки після консультації з лікарем, тому що вона передбачає дуже низький рівень вуглеводів. А це далеко не для всіх добре! Для декого навіть небезпечно!", - наголосила вона.⠀

Дієти не працюють на Санті

"Також, звертаю вашу увагу, що будь-яка дієта - це стрес для організму. Тому, прийнявши рішення кардинально міняти раціон в будь-яку сторону, - я ще раз нагадую вам про необхідність консультації з фахівцем", - зауважила Санта.⠀

"За своїми відчуттями можу сказати, що кето - не зовсім моє. На ній потрібно сидіти мінімум місяць і потім вкрай обережно вводити вуглеводи (бо відразу рознесе), складно з раціоном - треба постійно рахувати, стежити за БЖУ. Збалансоване, правильне, низьковуглеводне харчування (і, при бажанні, інтервальне голодування) - наше все", - підсумувала Дімопулос.

Лише збалансоване і помірне харчування та спорт дають результат, упевнена Дімопулос

Нагадаємо, нещодавно Дімопулос розказувала, за якими принципами виховує свою донечку Софію.