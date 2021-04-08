Дімопулос наробила фото з донечкою та розказала, як дивиться на світ її очима

Колишня співачка Санта Дімопулос, яка днями гайнула на черговий відпочинок, цього разу в Дубай, вирішила розказати, як їй подорожується із маленькою дитиною.

Жінка запевнила: в товаристві 1,5-річної Софії поїздки подобаються їй навіть більше.

Чому, Санта розказала в Instagram.

Санта з донькою зараз у Дубаї фото з instagram дімопулос

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"Коли я вирушила з Софі вперше за межі країни, мені теж здавалося, що вона привнесе якісь нові обмеження в моє життя. Виявилося все з точністю до навпаки!", - заявила жінка.

Зі слів зіркової мами, дитина стає для дорослого перепусткою на "навіть найдурніші розваги", які би він, може, посоромився відвідати сам.

"Найвеселіші атракціони - ваші, без докорів сумління", - наголосила вона.

Зараз Дімопулос із малою помагає няня, але перші кілька місяців вона справлялася сама

"Дитина - це планування. Спочатку я думала, що це складно, але переконалася, що ні. Ба більше, завдяки дитині ми тепер завжди їмо вчасно, всі цікавинки дивимося ретельніше (з малям не вийде поспішати), і взагалі відпустка стала більш усвідомленою. Я цьому рада!", - поділилася Дімопулос.

"Дивитися на світ очима маленької людини - дуже захоплююче. Ви наче бачите по-іншому все, що вже бачили досі. Маленька так щиро радіє всьому новому навкруг, що я радію разом із нею!", - додала вона.

Донька зірки подорожує з пелюшок

На запитання підписників, чому ж такі відкриття Дімопулос зробила лише тепер, адже Софі - її друга дитина, зірка відповіла, що коли син від Андрія Джеджули Даніель був маленьким - вона сама "була ще дитиною".

Нагадаємо, Софія народилася в Монако, а в Дубаї вперше побувала в віці 4 місяців.

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