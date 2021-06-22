Каменських без мейкапу показалася в спортивному луці. ФОТО
22 червня 2021, 15:00
Співачка Настя Каменських, яка кілька років тому кардинально змінила своє життя, потоваришувавши зі спортом та здоровим харчуванням, невтомно заряджає мотивацією й своїх шанувальників.
Себе ранкову та бадьору вона продемонструвала в Instagram.
"Обожнюю починати ранок із пробіжки. Такий бадьорий ранок, дає заряд на весь день", - поділилася співачка, побажавши всім класного настрою.
Нагадаємо, дружина Потапа переконана: навіть 15 хвилин спорту на день здатні зробити тіло помітно красивішим.
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