Каменських без мейкапу показалася в спортивному луці. ФОТО

Вівторок, 22 червня 2021, 15:00

Співачка Настя Каменських, яка кілька років тому кардинально змінила своє життя, потоваришувавши зі спортом та здоровим харчуванням, невтомно заряджає мотивацією й своїх шанувальників.

Себе ранкову та бадьору вона продемонструвала в Instagram.

 
Настя показала свій спортивний ранок
фото з instagram каменських 

"Обожнюю починати ранок із пробіжки. Такий бадьорий ранок, дає заряд на весь день", - поділилася співачка, побажавши всім класного настрою.

 
"А ви почали день із пробіжки?", - неначе суворо питає Каменських
 
Трохи "ранкового вайбу"
 
 
На вихідних Настя крутила педалі

Нагадаємо, дружина Потапа переконана: навіть 15 хвилин спорту на день здатні зробити тіло помітно красивішим.

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