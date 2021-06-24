Донька Сумської засвітила прес у бікіні та повчила наводити красу ложками
Четвер, 24 червня 2021, 09:30
Старша дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна розказала, що робити, аби не прокидатися з набряками.
А ще Тоня показала, як займається спортом та купається у басейні у спекотній Москві.
За порадою мами двох дітей Тоні, щоби прокидатися свіженькою та не набряклою, в ідеалі треба не їсти та не пити на ніч. Але якщо ви вже набрякли, то є три способи цього позбутися.
Перший – це масажний ролик, другий – холодні ложки, а третій – протирати обличчя льодом.
Нагадаємо, раніше Антоніна розказувала, як схудла після других пологів, і наголошувала, що це не залежало від харчування та спорту.
Фото з Instagram Паперної
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