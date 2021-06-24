Донька Сумської засвітила прес у бікіні та повчила наводити красу ложками

Старша дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна розказала, що робити, аби не прокидатися з набряками.

А ще Тоня показала, як займається спортом та купається у басейні у спекотній Москві.

Тоня рятується від московської спеки у басейні та заразом робить привабливий контент для свого Instagram

За порадою мами двох дітей Тоні, щоби прокидатися свіженькою та не набряклою, в ідеалі треба не їсти та не пити на ніч. Але якщо ви вже набрякли, то є три способи цього позбутися.

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Перший – це масажний ролик, другий – холодні ложки, а третій – протирати обличчя льодом.

Отже, нічого нового Паперна не порадила, зате повеселила підписників ложками на обличчі

Антоніна дбає не лише про лице

Рятівниця Малібу

Нагадаємо, раніше Антоніна розказувала, як схудла після других пологів, і наголошувала, що це не залежало від харчування та спорту.

Фото з Instagram Паперної