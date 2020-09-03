"Не залежить ні від спорту, ні від харчування": донька Сумської розказала, як схудла на 10 кіло

Донька акторка Ольги Сумської, Антоніна Паперна, яка у квітні народила другу дитину від російського актора Володимира Яглича, похвалилася своїм схудненням. Їй вдалося скинути десять кілограмів, і в цьому зірковій мамі допоміг маленький син.

Про це Тоня написала в Instagram.

30-річна Антоніна - двічі мама фото з instagram паперної

"Ну що ж. Похвалюся, з вашого дозволу. З квітня місяця пішло 10 заповітних кілограмів. І от, на правих двічі мами, хочу сказати, що не залежить це ні від спорту, ні від харчування... є дві магічні літери ГВ (грудне вигодовування), вони і лише вони керують моєю вагою та можуть вносити туди свої поправки на даний момент", - поділилася актриса.

За чотири місяці акторка схудла на 10 кіло

Нагадаємо, в Антоніни та Володимира донька Єва. Дівчинці три роки, і вона вже позувала з мамою й татом для глянцю. А от її молодшого братика батьки поки широкому загалові не показували, і імені не повідомляли.

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