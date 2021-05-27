Донька Сумської розповіла, скільки кілограмів скинула за рік: Худорлявості не прагну

Старша донька акторки Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна рік тому вдруге стала мамою та майже одразу взялася за повернення ідеальної фігури.

Десять "заповітних" кілограмів молодиця скинула за лічені місяці завдяки грудному вигодовуванню, але на досягнутому не спинилася.

"О спорте, моя любов! За рік було вигнано 15 кілограмів", - похвалилася Тоня в Instagram.

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"Поки займаюся коли можу, дуже хочеться ввійти в режим, але я та режим - це дві протилежності (близнюки зрозуміють). Не прагну худорлявості, прикликаю рельєф! Сподіваюся, мету колись буде досягнуто", - додала актриса.

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Нагадаємо, доньку та сина Паперна народила від свого цивільного чоловіка, російського актора Володимира Яглича.

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