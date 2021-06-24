Молодший син Кернеса влаштував мамі день народження з жирафами
Четвер, 24 червня 2021, 13:55
Пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Родіон Гайсинський привітав свою маму Оксану з днем народження оригінальним подарунком.
Він влаштував їй сніданок із жирафами, які ледь не з’їли її квіти.
Кумедним відео вдова Кернеса поділился в Instagram.
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Нагадаємо, Оксана Гайсинська з сином були поруч із Геннадієм Кернесом до самого кінця. Після цого смерті вона переписала частку бізнесу на імовірну матір доньки Кернеса.
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