Молодший син Кернеса влаштував мамі день народження з жирафами

24 червня 2021, 13:55

Пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Родіон Гайсинський привітав свою маму Оксану з днем народження оригінальним подарунком.

Він влаштував їй сніданок із жирафами, які ледь не з’їли її квіти.

Кумедним відео вдова Кернеса поділился в Instagram.

 
Гайсинська у день народження погодувала жирафів

 
Все це, скоріше за все, відбувалося в Кенії. Судячи з інтер'єру, у цьому ж будинку 2 роки тому побували Олександр Скічко та Ліза Юрушева
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Публикация от Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

 
27-річний Родіон вважає Кернеса своїм батьком
 
 
 
Невістка Оксани, Анна привітала її у мережі

Нагадаємо, Оксана Гайсинська з сином були поруч із Геннадієм Кернесом до самого кінця. Після цого смерті вона переписала частку бізнесу на імовірну матір доньки Кернеса.


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