Цивільна дружина Кернеса переписала бізнес на матір його доньки - ЗМІ

Цивільна дружина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Оксана Гайсинська переписала свою частку у бізнесі на імовірну матір 11-річної Софії Кернес, Ольгу Муравицьку.

Таким чином, Муравицька стала єдиним власником ТОВ "Торговий дім Модд'а" відразу після смерті Кернеса. До цього, серед бенефіціарів фірми був ПАТ "НПК-Холдинг" - головний офіційний актив харківського мера впродовж багатьох років.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру юридичних осіб, пише Харківський антикорупційний центр.

Той факт, що у Кернеса є 11-річна донька, підтвердив уже після його смерті Павло Фукс. Але насправді інформація про дівчинку не була новою.

Так, імовірно, виглядає дочка Кернеса Софія та її мати - Ольга Муравицька

Ще в 2015 році Софія Геннадіївна Кернес стала володаркою квартири в елітному житловому комплексі в Києві. За даними видання "Наші гроші", трикімнатне житло в ЖК "Новопечерські липки" їй подарували. Вартість на момент дарування складала $151 тисячу.

Як повідомляє Newsroom, матір'ю Софії Кернес є бізнесвумен Ольга М. Вона є офіційним представником і дистриб'ютором бренду дитячого одягу в Україні. Компанія займається продажем речей преміум-класу з Японії.

"Японія - моя пристрасть і захоплення з дитинства... Якщо вірити в реінкарнацію, то напевно в минулому житті я була японської гейшею. Нічого не відбувається випадково. Захоплення культурою і традиціями Японії привело мене до улюбленої справи. Бізнес допоміг мені глибше познайомитися з усією унікальною специфікою і найголовніше здійснити дитячу мрію - побувати в Японії", - казала Ольга 4 роки тому

Ольга М. - це ймовірно Муравицька Ольга Святославівна. Вона є офіційним представником і дистриб'ютором японського бренду дитячого одягу преміум-класу "Miki House" в Україні.

В Україні всього два їхні магазини — один в Києві (з 2007 року), другий — у Харкові (2006).

Цим брендом займається та володіє ТОВ "Торговий дім Модд'а". Ще на 16 грудня 2020 року у цієї фірми було два кінцевих бенефіціарних власника - Оксана Гайсинська та Ольга Муравицька. А вже після смерті Кернеса одноосібним кінцевим бенефіціарним власником стала Муравицька.

усі фото з сайту bestpeopleclub

До 2020 співвласником фірми була майже сімейна бізнес-корпорація Геннадія Кернеса - ПАТ "НПК-Холдінг", який заснував ТОВ "Торговий дім Модд'а" в січні 2006 року. Муравицька з 2006 року є керівником фірми.

Нагадаємо, за словами Фукса, головними спадкоємцями Кернеса стали Оксана та Радіон Гайсинські і Данило Привалов з Кирилом Кернесом.