Цивільна дружина Кернеса переписала бізнес на матір його доньки - ЗМІ
Цивільна дружина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Оксана Гайсинська переписала свою частку у бізнесі на імовірну матір 11-річної Софії Кернес, Ольгу Муравицьку.
Таким чином, Муравицька стала єдиним власником ТОВ "Торговий дім Модд'а" відразу після смерті Кернеса. До цього, серед бенефіціарів фірми був ПАТ "НПК-Холдинг" - головний офіційний актив харківського мера впродовж багатьох років.
Про це стало відомо з Єдиного реєстру юридичних осіб, пише Харківський антикорупційний центр.
Той факт, що у Кернеса є 11-річна донька, підтвердив уже після його смерті Павло Фукс. Але насправді інформація про дівчинку не була новою.
Ще в 2015 році Софія Геннадіївна Кернес стала володаркою квартири в елітному житловому комплексі в Києві. За даними видання "Наші гроші", трикімнатне житло в ЖК "Новопечерські липки" їй подарували. Вартість на момент дарування складала $151 тисячу.
Як повідомляє Newsroom, матір'ю Софії Кернес є бізнесвумен Ольга М. Вона є офіційним представником і дистриб'ютором бренду дитячого одягу в Україні. Компанія займається продажем речей преміум-класу з Японії.
Ольга М. - це ймовірно Муравицька Ольга Святославівна. Вона є офіційним представником і дистриб'ютором японського бренду дитячого одягу преміум-класу "Miki House" в Україні.
В Україні всього два їхні магазини — один в Києві (з 2007 року), другий — у Харкові (2006).
Цим брендом займається та володіє ТОВ "Торговий дім Модд'а". Ще на 16 грудня 2020 року у цієї фірми було два кінцевих бенефіціарних власника - Оксана Гайсинська та Ольга Муравицька. А вже після смерті Кернеса одноосібним кінцевим бенефіціарним власником стала Муравицька.
До 2020 співвласником фірми була майже сімейна бізнес-корпорація Геннадія Кернеса - ПАТ "НПК-Холдінг", який заснував ТОВ "Торговий дім Модд'а" в січні 2006 року. Муравицька з 2006 року є керівником фірми.
Нагадаємо, за словами Фукса, головними спадкоємцями Кернеса стали Оксана та Радіон Гайсинські і Данило Привалов з Кирилом Кернесом.