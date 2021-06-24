"Русалонька" Денисенко показалася в чуттєвому підводному фотосеті
Четвер, 24 червня 2021, 15:00
Акторка Наталка Денисенко занурилася під воду заради незвичної фотосесії, кількома кадрами з якої поділилася у Instagram.
"Це була найнеймовірніша та найскладніша зйомка в моєму житті! Але погляньте на результат...", - написала 31-річна зірка "Кріпосної".
"Після цього досвіду я точно зможу зіграти яку-небудь русалоньку", - заявила Наталка.
Нагадаємо, якщо в якогось режисера раптом виникне такая ідея, то Денисенко може зіграти навіть русалку-стриптизерку. Адже красуня брала уроки танців на пілоні.
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