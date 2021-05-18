"Залежна від Instagram" Денисенко постить сексі-фото з дозволу чоловіка і заробила собі на Chanel

Зірка серіалів "Сага" і "Кріпосна" Наталка Денисенко не приховує, що заробляє не лише акторством. Друга її робота, яка приносить жінці задоволення і добру копійчину - це блогерство.

Про те, як вона веде свій Instagram і чи має хейтерів, Наталка чесно розказала "Зірковому шляху".

"Я дійсно залежна від Інстаграму, це мій світ, і я не уявляю свого життя без Інстаграму", - зізналася Денисенко.

У Денисенко в Instagram 220 тисяч підписників

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"Найчастіше хейт, який мене зачіпає, коли мені пишуть: "Ти забрала чоловіка з сім’ї". І я така "Блін, ну я ж не забирала, в нас любов і все було по-чесному", - пояснила зірка, чий чоловік Андрій Федінчик пішов до неї від першої дружини.

Зі слів Наталки, найгарячіший її контент спочатку проходить цензуру в коханого.

"Або якісь оголені фото, я маю на увазі в купальниках, або фото з чоловіком і дитиною збирають найбільше лайків. Тому що всі хочуть краси, любові. Якщо це якісь відверті сексі-фото, то, звичайно, треба запитати дозволу у чоловіка. Тому що він мені деякі фото не дозволяє дуже відверті і красиві виставляти на показ. Він такий каже: "Ні, я не хочу, щоб це всі бачили, це моє, ні". Я думаю, що, може, я його уговорю", - поділилася актриса.

Без дозволу чоловіка Наталка такі фотографі не постить

Наталка не приховує, що заробляє в соцмережі "досить непогано", і Андрій через це навіть зве її відьмою.

"Я за місяць заробила гроші за рекламу, і у мені випала можливість купити мрію - сумку Шанель за 1000 доларів. Після того, як я показала цю сумку, мені дівчинка, яка допомагає з Інстаграмом, каже: "Наталка, в тебе щось різко дуже впала статистика і підписки. Що там сталося в тебе 14 числа?". Я дивлюсь, я виставила сумку Шанель. Є люди, яким це, як сказати, неприємно. Які кажуть: "Що ти тут хизуєшся", - зазначила вона.

Акторка визнає, що залежна від соцмережі

"Мій Інстаграм – це не про гроші. Так, я отримую гроші за нього, але я не ставлю це першочергову ціль. Я вважаю свій Інстаграм корисною і дуже позитивною сторінкою. Мені здається, що всі мають отримувати цю дозу позитиву. Підписуйтесь. Як кажуть, лайк, колокольчик, сердечко", - закликала зірка.

Як відомо, Федінчик не має нічого проти того, щоби дружина демонстувала в мережі свої танці на пілоні.

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