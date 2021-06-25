Онука Ротару в крихітному топі й штанях стильно вигуляла собаку. ФОТО
25 червня 2021, 16:01
Oнука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко продемонструвала ефектний літній лук для вигулу собаки.
Чарівний білий кудлань Джиммі склав своїй хазяйці компанію для міні-фотосесії.
Нагадаємо, нещодавно Соні виповнилося 20 років, і в свій день народження вона гайнула з бойфрендом до американського штату Юта.
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