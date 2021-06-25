Онука Ротару в крихітному топі й штанях стильно вигуляла собаку. ФОТО

П'ятниця, 25 червня 2021, 16:01

Oнука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко продемонструвала ефектний літній лук для вигулу собаки.

Чарівний білий кудлань Джиммі склав своїй хазяйці компанію для міні-фотосесії.

 
Соня живе на Манхеттені
фото з instagram євдокименко 
 
Онука Ротару стильно вигуляла песика
 
Цікаво, де дівчина носить пакетики для Джимміних какуль, у кишені?
 
А от "польова" фотосесія в Соні була для російського видання PeopleTalk
 

Нагадаємо, нещодавно Соні виповнилося 20 років, і в свій день народження вона гайнула з бойфрендом до американського штату Юта.

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