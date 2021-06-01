Онучка Ротару з нагоди свого 20-річчя продемонструвала стрункі ніжки на тлі вігваму
Вівторок, 1 червня 2021, 11:20
Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко свій 20-ий день народження вирішила відсвяткувати у подорожі.
Разом зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим дівчина гайнула до штату Юта милуватися каньйонами та позувати для Instagram на тлі мальовничих краєвидів.
Нагадаємо, Денис старший за Соню майже на 13 років. Зіркова бабуся вважає, що заміж за нього онуці виходити поки рано.
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