Онучка Ротару з нагоди свого 20-річчя продемонструвала стрункі ніжки на тлі вігваму

Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко свій 20-ий день народження вирішила відсвяткувати у подорожі.

Разом зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим дівчина гайнула до штату Юта милуватися каньйонами та позувати для Instagram на тлі мальовничих краєвидів.

Соні виповнилося 20 років фото з instagram

Дівчина, яка мешкає в Нью-Йорку, поїхала розвіятися до штату Юта

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"А сфотографуй мене так, ніби я індіанська принцеса..."

Соня подорожує зі своїм хлопцем

Нагадаємо, Денис старший за Соню майже на 13 років. Зіркова бабуся вважає, що заміж за нього онуці виходити поки рано.

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