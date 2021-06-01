Онучка Ротару з нагоди свого 20-річчя продемонструвала стрункі ніжки на тлі вігваму

Вівторок, 1 червня 2021, 11:20

Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко свій 20-ий день народження вирішила відсвяткувати у подорожі.

Разом зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим дівчина гайнула до штату Юта милуватися каньйонами та позувати для Instagram на тлі мальовничих краєвидів.

 
Соні виповнилося 20 років
фото з instagram 
 
Дівчина, яка мешкає в Нью-Йорку, поїхала розвіятися до штату Юта
 
"А сфотографуй мене так, ніби я індіанська принцеса..."
 
Соня подорожує зі своїм хлопцем
 

Нагадаємо, Денис старший за Соню майже на 13 років. Зіркова бабуся вважає, що заміж за нього онуці виходити поки рано.

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