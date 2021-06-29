Голоциця Шейк обійняла стовп на пляжі. ФОТО
29 червня 2021, 12:00
Російська супермодель Ірина Шейк, котрій закидають роман із поки що не розлученим репером Каньє Вестом, у пікантному луці попозувала на пляжі.
35-річна красуня ніжно обійняла стовп, уявляючи, що це чоловік Кім Кардашян.
Гарячими фото Іра поділилася в Instagram.
Нагадаємо, Шейк та Вест у червні усамітнилися в бутік-готелі в Провансі.
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