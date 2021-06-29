Голоциця Шейк обійняла стовп на пляжі. ФОТО

Російська супермодель Ірина Шейк, котрій закидають роман із поки що не розлученим репером Каньє Вестом, у пікантному луці попозувала на пляжі.

35-річна красуня ніжно обійняла стовп, уявляючи, що це чоловік Кім Кардашян.

Гарячими фото Іра поділилася в Instagram.

Красива Іра на тлі похмурого неба Ali Kavoussi з шейк фото instagram шейк

Супермодель позувала топлес, зате в чоботях

Нагадаємо, Шейк та Вест у червні усамітнилися в бутік-готелі в Провансі.

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