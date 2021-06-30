73-річна мама Ілона Маска знялася в леопардовому купальнику. ФОТО

Середа, 30 червня 2021, 17:17

73-річна модель і дієтологиня Мей Маск неодноразово казала, що саме з віком стала почуватися впевнено як ніколи. 

І це лише доводять її сміливі фото в купальнику, якими вона іноді ділиться в Instagram.

Мама Ілона Маска знялася для бренду купальників та виклала фото в леопарді.

 
"Хто готовий поплавати?", - грайливо підписала фото Мей 
 
В Instagram бренду є ще таке фото Маск 

Нагадаємо, у 2017-му Мей Маск була в Києві та ділилася своїм секретом здоров'я та краси. 


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів