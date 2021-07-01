Марченко в лосинах показала ранкове кардіо у стрибаючому взутті
48-річна телеведуча і дружина одіозного депутата Віктора Медведчука, Оксана Марченко знову потішила підписників своїм тренування.
Раніше вона частенько викладала записи воркаутів, але потім переключилася на інші речі.
"Давно я не знімала про спорт. Та й зараз не для хвастощів... Чим старше ми стаємо, тим більше уваги слід приділяти кардіотренуванням. Я дуже люблю інтенсивні заняття, особливо влітку на свіжому повітрі. Це дуже заряджає енергією і гарним настроєм 🥳! І потім є задоволення, що ти змогла це зробити", - написала Оксана і виклала відео, де вона стрибає у спеціальному взутті.
Також Марченко уточнила, що готується до важливого паломництва, де їй доведеться іти пішки багато кілометрів під сонцем.
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Нагадаємо, у березні Оксана стала бабусею. У її сина Богдана народився хлопчик, якого назвали на честь Медведчука.
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