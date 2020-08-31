Марченко з голим пупом повідтискалася від бордюру. ВІДЕО
Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, Оксана Марченко продовжує залучати своїх шанувальників та шанувальниць до спорту.
47-річна телеведуча, яку колись порівнювали з Меланією Трамп, показала, як качати руки.
Оксана наочно продемонструвала, що для цього зовсім необов'язково ходити в спортзалу.
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Доброе утро, друзья☀️! Несмотря на то, что лето заканчивается, не теряем спортивный задор! Итак, тренируем руки💪🏻. Это не просто, но, если регулярно делать эти нехитрые упражнения, увеличивать количество повторений и подходов, результат вас приятно удивит. Парням, конечно, это слишком просто, но девчонкам - в самый раз👌🏻. Однажды я спросила тренера, зачем мы подтягиваемся и так много тренируем руки? Мы и так много всяких упражнений делаем. На что она ответила: вот представьте, что вам однажды нужно будет подтянуть вес своего тела и это будет вопрос жизни и смерти. Во как! Так что тренируемся, и пусть вам никогда не придётся проверять силу своих рук, кроме как для крепких объятий🤗. #ОксанаМарченко #делитесьдобром #спорт #зож
Нагадаємо, ще кума Володимира Путіна любить вчити своїх підписників життєвої мудрості. Наприклад, що чоловік та дружина не повинні вдома матюкатися.
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