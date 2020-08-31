Марченко з голим пупом повідтискалася від бордюру. ВІДЕО

Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, Оксана Марченко продовжує залучати своїх шанувальників та шанувальниць до спорту.

47-річна телеведуча, яку колись порівнювали з Меланією Трамп, показала, як качати руки.

Оксана наочно продемонструвала, що для цього зовсім необов'язково ходити в спортзалу.

Нагадаємо, ще кума Володимира Путіна любить вчити своїх підписників життєвої мудрості. Наприклад, що чоловік та дружина не повинні вдома матюкатися.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Чоловік у Раду, жінка на тренажери: Марченко показала, як качає прес

Жінка Медведчука в куценьких шортах уперше підняла руку на людину. ВІДЕО

Дружина Медведчука заявила, що без російської мови українці стануть "плем'ям третього сорту"