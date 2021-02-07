Паломниця на BMW: Марченко зняла себе у кіно про Московський патріархат

Неділя, 7 лютого 2021, 09:32

Дружина опального політика Віктора Медведчука Оксана Марченко здивувала новим амплуа.

Телеведуча зняла авторське кіно під назвою "Паломниця" та знялася у ньому сама.

Судячи з відеоанонсу, який Оксана оприлюднила в Instagram, паломниця з неї вийшла доволі заможна та гламурна, адже до церкви вона приїздить на розкішному BMW. І на номерах, як не дивно, теж написано "Паломница".

 

Фільм Марченко, вочевидь, присвячений Московському патріархату, адже на нього її благословив Блаженнійший Онуфрій – предстоятель УПЦ Московського патріархату.

 
Оксана знайшла собі нове "духовне" заняття 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Нагадаємо, прикладом високодуховної православної людини для Марченко є Володимир Путін, і вона залюбки запросила б його в куми ще раз. Також телеведуча вважає, що злі сили навмисне насаджують українцям святкування Хелловіна, щоби заволодіти їхніми душами та відволікти від соціальних проблем.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Медведчук розказав російському каналу, як пишається кумівством із Путіним

Дружина Медведчука заявила, що без російської мови українці стануть "плем'ям третього сорту"


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів