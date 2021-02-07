Паломниця на BMW: Марченко зняла себе у кіно про Московський патріархат

Дружина опального політика Віктора Медведчука Оксана Марченко здивувала новим амплуа.

Телеведуча зняла авторське кіно під назвою "Паломниця" та знялася у ньому сама.

Судячи з відеоанонсу, який Оксана оприлюднила в Instagram, паломниця з неї вийшла доволі заможна та гламурна, адже до церкви вона приїздить на розкішному BMW. І на номерах, як не дивно, теж написано "Паломница".

Фільм Марченко, вочевидь, присвячений Московському патріархату, адже на нього її благословив Блаженнійший Онуфрій – предстоятель УПЦ Московського патріархату.

Оксана знайшла собі нове "духовне" заняття

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Нагадаємо, прикладом високодуховної православної людини для Марченко є Володимир Путін, і вона залюбки запросила б його в куми ще раз. Також телеведуча вважає, що злі сили навмисне насаджують українцям святкування Хелловіна, щоби заволодіти їхніми душами та відволікти від соціальних проблем.

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