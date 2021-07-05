Купальник та зухвалий мейкап: 16-річна донька Полякової зняла ВІДЕО в басейні

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія продемонструвала ідеальний спосіб пережити липневу спеку: дівчина зняла TikTok-відео в басейні.

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Підписники 16-річної Маші зацінили її вдалий купальник, а от намальовані юнкою чорні агресивні стрілки багато кому не сподобалися.

"Заберіть у неї косметичку", - написав хтось із коментаторів.

Нагадаємо, нещодавно Маша розказала, як заробляє на своєму фотоблозі.

А мама Оля тим часом влаштувала фотосесію в Туреччині фото з instagram полякової

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