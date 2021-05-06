Жінка Павліка похвалилася, як заробляє в Instagram: Це круто працює у комбінації із публічним чоловіком

Вагітна дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова упевнено робить кар'єру блогерки, завдяки чому вже купила собі машину, а у віддаленному майбутньому утримуватиме чоловіка-пенсіонера.

Як їм заробляється в Instagram, Катя, а ще донька Олі Полякової Маша, дружина телеведучого Тимура Мірошниченка Інна та інші селебрітіз розказали "Зірковому шляху".

"Спасибі Господу, що ми живемо в такий час, коли є Інстаграм, нормальний під час карантину план В, така фінансова подушка безпеки. Я планую вкладати в неї десятки тисяч доларів, я ставлю на це ставку хорошу. Тому що це круто працює у комбінації із публічним чоловіком. Навіть зараз останній інфопривід у мене охоплення збільшилося в 2 рази. Тут гріх цим не скористатися", - поділилася Репяхова.

Катерина Репяхова, 68 тисяч підписників у Instagram

"Моя мета - стати хорошим блогером, і все зробити для того, щоб Віктор Франкович на пенсії не морочився, відчував себе круто", - наголосила вона.

Як відомо, Катерина вже через кілька тижнів подарує чоловікові сина. У своїх сторіз молодиця нещодавно чесно попередила потенційних рекламодавців, що підвищуватиме ціни. Адже очікує, що після народження малюка цікавість до неї користувачів зросте ще більше.

16-річна Маша Полякова свій прейскурант донедавна тримала просто в шапці профілю. За рекламну сторіз дівчина правила 600 гривень, за допис - 1600. Зараз такої інформації в її Insta нема, тож не виключено, що донька Олі "подорожчала".

Маша Полякова, 173 тисячі підписників у Instagram

"Я пам'ятаю, коли в мене стукнуло перших сто тисяч підписників. Я була тоді на Балі з мамою. І мені перший раз написали: "Ми вам заплатимо гроші, ви зробите нам рекламу", для мене це був шок, я тоді питаю маму: "Мам, а що робити?", а вона виставляє такі ціни, що мене не взяли. Якщо я не помиляюся, це було дві вісімсот. Потім я вже сама дійшла до того, що треба трошки ціни знижати, і зараз все добре", - поділилася Маша.

Зіркове подружжя Мірошниченків теж трохи заробляє в мережі.

"Це може бути 100 доларів за публікацію, може бути більше. Але це не постійна історія, я не особливо заробляю на Інстаграмі", - скромно зазначив Тимур.

"Середня сума, яку я заробляю, це 2000 грн на серії сторіз і 4000 реклама в пості. Сторіз замовляють набагато частіше, тому що ти більше можеш показати, і не дивлячись на те, що охоплення менше, все одно краще продавати в сторіс. Я щомісяця плюс-мінус намагаюсь підрахувати, скільки заробляю. Але рахую десь півроку. І найменше це було 30 тисяч гривень, найбільше – 70 тисяч гривень", - розказала Інна.

Тимур та Інна Мірошниченки, та 104 тисячі та 101 тисяча підписників у Instagram

"Це круто, тому що я приблизно стільки заробляла, коли працювала адвокатом, і моя робота була пов’язана з суцільним стресом. А тут я не стресую, сиджу собі вдома, час від часу щось рекомендую. Не дивлячись на те, що я дуже вибірково ставлюся до того, що рекомендую. Все одно запитів на рекламу багато", - додала вона.

Рекламний допис від телеведучого Анатолія Анатоліча, з його слів, коштує близько 20 тисяч. А от травесті-діва Монро висловилася загадковіше.

"Один рекламний пост коштує, я не буду називати суму, просто в еквіваленті - пара дорогих туфель дизайнерських", - заявила вона.

Монро, 72,8 тисячі підписників у Instagram

Нагадаємо, донька Дмитра Ступки та Поліни Логунової, Богдана свої перші гроші заробила ще в три роки. Але Instagram за неї, звісно, поки веде мама.

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