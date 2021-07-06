Мокра Ребрик у білому купальнику засвітила м'язистий прес. ФОТО
6 липня 2021, 12:14
Телеведуча Лілія Ребрик - одна з тих щасливчиків, хто мешкає в приватному будинку та має басейн на подвір'ї. 40-річна зірка може рятуватися там від липневої спеки.
А ще робити гарні фото для свого Instagram та збирати компліменти від підписників.
Як відомо, Ліля - мама двох донечок, а ще фанатка танців та спорту.
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