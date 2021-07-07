Неначе сестрички: 58-річна Демі Мур із доньками попозувала для кампейну купальників

Американська актриса Демі Мур та її доньки - Румер, Скаут і Таллула - посвітили стрункими фігурками в купальниках, знявшись для нового кампейну бренду Andie.

Пляжними фемілі-луками чотирьох красунь, де не одразу й зрозумієш, де мама, а де доця, можна помилуватися в Instagram.

Демі Мур із трьома доньками від Брюса Вілліса попозували для реклами купальників

Сімейний пляжний релакс

Таллула, Демі, Румер і Скаут

У це важко повірити, але Мур 58 років

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Нагадаємо, нещодавно 58-річну Мур запідозрили у пластиці обличчя, причому вкрай невдалій, адже кінозірку було просто не впізнати. На щастя, це виявилося просто похибкою візажистів.

Фото з Instagram Andie, Демі Мур та її доньок

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