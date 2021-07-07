Неначе сестрички: 58-річна Демі Мур із доньками попозувала для кампейну купальників
Середа, 7 липня 2021, 09:45
Американська актриса Демі Мур та її доньки - Румер, Скаут і Таллула - посвітили стрункими фігурками в купальниках, знявшись для нового кампейну бренду Andie.
Пляжними фемілі-луками чотирьох красунь, де не одразу й зрозумієш, де мама, а де доця, можна помилуватися в Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно 58-річну Мур запідозрили у пластиці обличчя, причому вкрай невдалій, адже кінозірку було просто не впізнати. На щастя, це виявилося просто похибкою візажистів.
Фото з Instagram Andie, Демі Мур та її доньок
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