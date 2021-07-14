51-річна Наомі Кемпбелл засвітила приголомшливу фігуру в кампейні Burberry

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала зіркою нової літньої колекції Burberry TB Summer Monogram. 51-річна зіркова матуся позувала в купальниках, панамах та легких вбраннях.

Наомі попозувала для літнього кампейну

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Нагадаємо, хоч Наомі й не приховує, що їй дуже пощастило з генетикою, в свою фігуру "чорна пантера" вкладає й чимало праці.

Модельєр Ріккардо Тіші називає Кемпбелл легендою та "Королевою Н"

Як відомо, що стосується харчування, то тут підхід Наомі схвалюється далеко не всіма лікарями та дієтологами. Наприклад, красуня їсть лише раз на день, полюбляє голодування та сокові детокси.

Фото з Instagram Burberry та Ріккардо Тіші

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