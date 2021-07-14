58-річна Демі Мур показала тіло в бікіні
14 липня 2021, 17:58
Голлівудська актриса Демі Мур укотре довела, що вік не заважає їй почуватися привабливою і виглядати на всі 100.
58-річна зірка, яка нещодавно позувала з дочками для реклами купальників, зробила селфі у чорному бікіні і виставила його в свій Instagram.
Підписники, звісно ж, завалили Демі компліментами.
Нагадаємо, торік в інтерв'ю іспанському Vogue Демі зізналася, що ніколи не почувалася вродливою, худою та кмітливою.
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