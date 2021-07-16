47-річна Бекхем похвалилася стрункою фігуркою в спортивному луці

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала на собі спортивну форму, яку створила у колаборації з відомим брендом.

47-річна мати чотирьох дітей зробила кілька селфі у спортзалі та виклала їх в свій Instagram.

Бекхем не лише створює спортивний одяг, а й демонструє відмінний результат занять спортом на власному прикладі

Просто нагадуємо: Бекхем 47, і вона народила 4-х дітей

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