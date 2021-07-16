47-річна Бекхем похвалилася стрункою фігуркою в спортивному луці
П'ятниця, 16 липня 2021, 14:10
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала на собі спортивну форму, яку створила у колаборації з відомим брендом.
47-річна мати чотирьох дітей зробила кілька селфі у спортзалі та виклала їх в свій Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
58-річна Демі Мур показала тіло в бікіні
47-річна Мосс оголилася у рекламі спіднього від Кардашян
51-річна Наомі Кемпбелл засвітила приголомшливу фігуру в кампейні Burberry
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії