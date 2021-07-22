Онука Ротару з бойфрендом відзначили річницю на італійському курорті

Четвер, 22 липня 2021, 17:44

20-річна Софія Євдокименко та її 32-річний бойфренд Денис Жаданов відзначили перший рік своїх стосунків.

Для святкування річниці парочка обрала романтичний італійський курорт Портофіно.

І тепер підписники заздрять, споглядаючи розкішні краєвиди в Instagram Соні і Дениса.

 
"Не можу повірити, що ми з Софією вже рік разом. Святкуємо у дивовижному місці", - написав Жаданов 
 
12-річна різниця у віці не заважає закоханим 
 
Онука Софії Ротару, як і її зіркова бабуся, любить Італію 
 
 
Соня останнім часом полюбила коротесенькі топи
 
 

Нагадаємо, у липні 2019-го Софія так само відпочивала в Портофіно, але з іншим бойфрендом


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