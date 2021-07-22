Онука Ротару з бойфрендом відзначили річницю на італійському курорті
Четвер, 22 липня 2021, 17:44
20-річна Софія Євдокименко та її 32-річний бойфренд Денис Жаданов відзначили перший рік своїх стосунків.
Для святкування річниці парочка обрала романтичний італійський курорт Портофіно.
І тепер підписники заздрять, споглядаючи розкішні краєвиди в Instagram Соні і Дениса.
Нагадаємо, у липні 2019-го Софія так само відпочивала в Портофіно, але з іншим бойфрендом.
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