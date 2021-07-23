Літній настрій: 41-річна Куриленко в купальнику похизувалася стрункою фігуркою

Акторка Ольга Куриленко насолоджується літечком та не забуває ділитися красивими фото зі своїми шанувальниками.

41-річна "дівчина Бонда" запостила в Instagram кілька кадрів себе в купальнику.

Куриленко без мейкапу красиво попозувала на тлі басейну фото з instagram куриленко

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Трохи літніх вайбів вам від Олі

Нагадаємо, Олі не доводиться обмежувати себе в їжі, щоби мати струнке тіло. Навпаки, в зірки настільки швидкий метаболізм, що вона мусить постійно їсти, щоби добре почуватися. На думку Куриленко, суспільство "бодішеймить" не лише повних людей, а і худих як вона.

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