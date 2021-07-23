Літній настрій: 41-річна Куриленко в купальнику похизувалася стрункою фігуркою

П'ятниця, 23 липня 2021, 11:00

Акторка Ольга Куриленко насолоджується літечком та не забуває ділитися красивими фото зі своїми шанувальниками.

41-річна "дівчина Бонда" запостила в Instagram кілька кадрів себе в купальнику.

 
Куриленко без мейкапу красиво попозувала на тлі басейну
фото з instagram куриленко 
 
Актрисі 41 рік, у неї є син
 
 
Трохи літніх вайбів вам від Олі

Нагадаємо, Олі не доводиться обмежувати себе в їжі, щоби мати струнке тіло. Навпаки, в зірки настільки швидкий метаболізм, що вона мусить постійно їсти, щоби добре почуватися. На думку Куриленко, суспільство "бодішеймить" не лише повних людей, а і худих як вона.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

"Я не українка, я слов’янка": Куриленко заявила, що у її ДНК не виявили української крові


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів