Нікітюк у зебровому бікіні посвітила тілом у водах Чорногорії
25 липня 2021, 09:17
Телеведуча Леся Нікітюк знову відпочиває на морях. І цього разу білявка поїхала до Чорногорії.
Там вона уже встигла показатися у двох сексуальних купальниках, які максимально відкривають її струнке тіло.
"У Чорногорії завжди є на що подивитися", - скромно написала Нікітюк під фотографіями себе в бікіні з принтом зебри.
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