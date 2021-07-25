Нікітюк у зебровому бікіні посвітила тілом у водах Чорногорії

Телеведуча Леся Нікітюк знову відпочиває на морях. І цього разу білявка поїхала до Чорногорії.

Там вона уже встигла показатися у двох сексуальних купальниках, які максимально відкривають її струнке тіло.

"У Чорногорії завжди є на що подивитися", - скромно написала Нікітюк під фотографіями себе в бікіні з принтом зебри.

"Прикупила готель", - пожартувала телеведуча

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