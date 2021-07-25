Нікітюк у зебровому бікіні посвітила тілом у водах Чорногорії

Неділя, 25 липня 2021, 09:17

Телеведуча Леся Нікітюк знову відпочиває на морях. І цього разу білявка поїхала до Чорногорії.

Там вона уже встигла показатися у двох сексуальних купальниках, які максимально відкривають її струнке тіло.

"У Чорногорії завжди є на що подивитися", - скромно написала Нікітюк під фотографіями себе в бікіні з принтом зебри.

 
Ще у травні у Лесі було 67 бікіні, а тепер, мабуть, уже понад 70 
фото з instagram
 
 
"Прикупила готель", - пожартувала телеведуча 
 
До речі, щоби фотографуватися в купальнику Лесі не обов'язково їхати на море

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