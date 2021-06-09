Лесю Нікітюк у купальнику без бретелей зафотобомбила собача дупця
Середа, 9 червня 2021, 15:29
Телеведуча Леся Нікітюк попозувала в черговому ефектному купальнику для свого Instagram. Але старання хазяйки були по цимбалах песику Рафіку, який повернувся до камери своєю пухнастою дупцею.
Фотобомбою Леся поділилася в мережі, але в дописі підняла серйознішу тему.
Телезірка закликала всіх бути собою та цінувати своє тіло. Адже, за результатами опитування, яке провела серед підписників Леся, 86% дівчат колись чули на свою адресу щось на кшталт "жирна, худа, швабра, недоросток, гном".
Нагадаємо, як розказувала Леся, її у школі цькували за довгі ноги.
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