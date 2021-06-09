Лесю Нікітюк у купальнику без бретелей зафотобомбила собача дупця

Телеведуча Леся Нікітюк попозувала в черговому ефектному купальнику для свого Instagram. Але старання хазяйки були по цимбалах песику Рафіку, який повернувся до камери своєю пухнастою дупцею.

Фотобомбою Леся поділилася в мережі, але в дописі підняла серйознішу тему.

Леся в купальнику та фотогенічний в усіх ракурсах Рафік фото з instagram нікітюк

Телезірка закликала всіх бути собою та цінувати своє тіло. Адже, за результатами опитування, яке провела серед підписників Леся, 86% дівчат колись чули на свою адресу щось на кшталт "жирна, худа, швабра, недоросток, гном".

Телеведуча закликає не зважати на цькування та любити себе

Нагадаємо, як розказувала Леся, її у школі цькували за довгі ноги.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Скільки в Лесі сантиметрів: Нікітюк докладно розказала про свої параметри

Нікітюк показалася без мейкапу в кумедному б'юті-відео