Фотосесія коло яток: Нікітюк у мереживному міні з корсетом посвітила довжелезними ногами

Не місце прикрашає людину, а людина місце - це довела телеведуча Леся Нікітюк, попозувавши у шикарному міні коло кавової ятки.

"Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля ларьків", - написала зірка у Instagram.

Нікітюк влаштувала імпровізовану фотосесію фото з instagram нікітюк

"Ну, і де моє капучіно?"

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Нагадаємо, довгі ноги Лесі в школі не давали спокою її одноліткам, і дівчину навіть цькували. Нікітюк вважає булінг страшною річчю, від якої батьки мають захищати своїх дітей, але і визнає, що пережите виховало у ній характер.

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