Фотосесія коло яток: Нікітюк у мереживному міні з корсетом посвітила довжелезними ногами

Вівторок, 6 липня 2021, 14:57

Не місце прикрашає людину, а людина місце - це довела телеведуча Леся Нікітюк, попозувавши у шикарному міні коло кавової ятки.

"Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля ларьків", - написала зірка у Instagram.

 
Нікітюк влаштувала імпровізовану фотосесію
фото з instagram нікітюк 
 
"Ну, і де моє капучіно?"
 

Нагадаємо, довгі ноги Лесі в школі не давали спокою її одноліткам, і дівчину навіть цькували. Нікітюк вважає булінг страшною річчю, від якої батьки мають захищати своїх дітей, але і визнає, що пережите виховало у ній характер.

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