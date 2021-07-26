Джамала в купальнику красиво ввійшла в понеділок. ВІДЕО
26 липня 2021, 17:44
Співачка Джамала, котра готується підкорювати глядачів та суддів "Танців із зірками", поки що радує гіпнотичними відео своїх підписників у Instagram та TikTok.
"Красиво виходжу з вихідних у робочий понеділок", - підписала артистка відео, де вона в купальнику й капелюшку.
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А ще Джа попросила літо не йти (і ми приєднуємося до цього прохання!).
@jamala_official
Summer don’t go❤️💔##summer ##chill ##dayoff ##sea ##love♬ Backyard Boy - Claire Rosinkranz
Нагадаємо, нещодавно співачка зізналася, як болісно сприймає хейт у мережі. Злі коментарі інколи навіть доводять її до сліз.
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