Джамала в купальнику красиво ввійшла в понеділок. ВІДЕО

Співачка Джамала, котра готується підкорювати глядачів та суддів "Танців із зірками", поки що радує гіпнотичними відео своїх підписників у Instagram та TikTok.

"Красиво виходжу з вихідних у робочий понеділок", - підписала артистка відео, де вона в купальнику й капелюшку.

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А ще Джа попросила літо не йти (і ми приєднуємося до цього прохання!).

Поки песик Баду не бачить, Джамала жмакає іншого пухнастика

Нагадаємо, нещодавно співачка зізналася, як болісно сприймає хейт у мережі. Злі коментарі інколи навіть доводять її до сліз.

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