Джамала оголосила, що йде на "Танці з зірками". ВІДЕО
Співачка Джамала стала першою учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками". Відеооголошення про це зірка записала під час фестивалю Atlas Weekend, поставши в ефектному сценічному луці.
"Ґайз, у мене для вас неймовірна новина. Цей рік для мене — новий етап, повний експериментів та випробовувань. В ньому стільки всього, що я ніколи не робила раніше!", - написала Джа в Instagram.
"Я ніколи не танцювала професійно, не займалася з тренером. Хоча ті, хто був на моїх концертах, підтвердять - я обожнюю виражати свої слова, музику рухами. Я танцюю кожну свою емоцію руками, ногами, як вмію, як мені підказує тіло", - поділилася вона.
На "Танцях із зірками" артистка планує вивести свої танцювальні скіли на новий рівень.
"Звісно, будуть злети і падіння. Але я буду дуже чекати, що ви мене підтримайте у всіх моїх проявах ❤️", - попросила вона.
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Джамала кинула виклик Фаготу. Лишається чекати, чи прийме його музикант.
Нагадаємо, переможницею минулого сезону танцювального телешоу стала Санта Дімопулос.
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