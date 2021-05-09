Джамала в День матері вперше показала личко молодшого сина. ФОТО

Співачка Джамала вперше показала в мережі обличчя свого молодшого сина, 10-місячного Селіма-Гірая.

Зірка сфотографувалася з обома своїми хлопчиками та, з нагоди Дня матері, розказала про те, що для неї означає бути мамою.

Молодшому синові співачки в червні виповниться рочок фото з instagram джамали

"Перш за все, я маю бути сильною. І морально, і фізично", - підкреслила Джа.

Раніше Джамала воліла не світити обличчя малюка в мережі, бо боялася злого ока

"Моя мама раніше говорила мені, що після много народження вона втратила сон. Тоді я не розуміла, про що вона, поки сама не стала мамою. Я постійно переживаю і хвилююсь за своїх. Відчуваю, що повинна гасити пожежі. Хай там які труднощі, бути мамою – щастя для мене. Бачити посмішку моїх дітей, помічати щирі емоції і бути їм справжнім другом", - зізналася вона.

Усім матусям Джамала побажала терпіння та міцного сну.

Нагадаємо, раніше артистка розказувала, в який "містичний" спосіб до неї прийшли імена її синочків.

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