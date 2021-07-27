Єфросиніна в спідньому згадала про проблеми великих грудей

Телеведуча Маша Єфросиніна, котра нещодавно стала амбасадоркою одного з відомих брендів спідньої білизни, граційно попозувала в ліфчиках і трусиках.

42-річна зірка щиро розказала про проблеми з бюстгальтерами, з якими сама стикалася.

"Я все знаю, про борозди від шлейок бюстгальтера на плечах... Про те, як чашка DD йде лише в обхваті 95 і не менше... Знаю, як свербить шкіра на грудях від синтетики... і як впиваються в залози кісточки від чашок... Знаю не з чуток!", - запевнила Маша, яка тепер, на щастя, має спіднє, яке її влаштовує.

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А тепер телеведуча - обличчя бренду білизни

Нагадаємо, раніше Євросиніна зізналася, що її стосунки з власним тілом не завжди були добрими. Але тепер вона йому вдячна.

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