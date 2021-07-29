Лобода в купальнику зацьомала своє щастя. Миле ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода викроїла в своєму напруженому робочому графіку час, щоби побути на відпочинку з донечками, Євою і Тільдою.

Відео, де вона колисає та цілує 3-річну меншеньку, Свєта поділилася в Instagram.

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Судячи з голосу за кадром, знімала цей зворушливий момент старша, 10-річна Єва.

Світлана вирвалася на відпочинок до доньок

Єві 10 років, а Тільді - 3

Нагадаємо, трохи перепочивши й підзарядившись, Лобода збирається вперше за кілька років дати концерт в Одесі.

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